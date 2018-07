MCMAHON, John



À Verdun, le 14 juillet 2018, à l'âge de 89 ans est décédé M. John McMahon.Il laisse dans le deuil sa conjointe Mme Jeannine Bienvenue; ses filles Susan (Serge L'Espérance) et Lynda; les deux fils de Jeannine: Michel Létourneau (Marie-France Chartrand) et Marc Létourneau (Rina Gaudreau); ses petits-enfants Jessica L'Espérance, Sandra et Jason McMahon; son frère George (feu Jacqueline) ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille tient à remercier le personnel du Manoir de Verdun pour leurs bons soins et dévouement.La famille accueillera parents et amis au Complexe Urgel Bourgie /Feron/Athos du 1275 avenue Dollard à LaSalle,le samedi 28 juillet 2018 de 13h à 16h, suivi d'une cérémonie au Complexe.