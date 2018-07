VEILLEUX, Jean-Pierre



Suite à un long combat contre le cancer, entouré de sa femme Manon et de son fils Francis, monsieur Jean-Pierre Veilleux est décédé le 19 juillet 2018, à l'âge de 57 ans.Il laisse également dans le deuil sa mère Berthe Veilleux (feu Viateur Veilleux), ses frères et soeurs Daniel (Francine), Nelson (Colette), Sylvie (Michel), feu Marie-Luce, Monique, Bernard (Oscar), feu Christian et Martin, ses beaux-frères et belles-soeurs feu Richard, Christian (Sylvie), Philippe (Colombe), Sylvain (Luc), France (Marco), plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s.La famille recevra les condoléances, en l'église paroissiale de Ste-Martine, samedi le 28 juillet à compter de 9h30, suivi des funérailles à 11h, sous la direction de la:www.residencemariesoleilphaneuf.comL'inhumation succédera au cimetière Chanoine-Aimé Pilon de la paroisse.Au lieu de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec (formulaires disponibles lors des condoléances).