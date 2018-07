BOURDON, Laurent



C'est avec grand regret que nous vous annonçons aujourd'hui le décès de Laurent Bourdon.Il nous a quittés à Montréal, le 18 juillet 2018.Citoyen grandement impliqué dans la communauté Montréalaise, il a oeuvré dans les quartiers Rosemont Petite-Patrie en tant que président de la Caisse populaire du Coeur-de-l'Île. Il a été reconnu à l'Assemblée nationale pour son engagement hors du commun. À la Minerve, son paradis du Nord, il a créé avec les années un magnifique jardin, véritable oasis laurentien. Il nous manquera énormément à tous.Veuf de Francine Goulet, il laisse dans le deuil ses deux enfants: sa fille Nathalie (William) - petit-fils Gabriel Angers-Bourdon , son fils Nicolas (Michelle) petits-fils Gabriel Rozon et Christophe Bourdon. Son départ peine aussi ses deux frères Daniel Bourdon, Normand Bourdon et leurs proches ainsi que ses nièces, neveux et toute la famille étendue. Il sera regretté par de nombreux amis, collègues et associés qui ont cheminé avec lui.La famille accueillera parents et amis au salon:le samedi 28 juillet 2018 de 13h à 17h. Une cérémonie commémorative aura lieu au salon à 16h.Au lieu de fleurs, dans l'esprit de don communautaire social, un geste d'engagement ou un don à Centraide ou un organisme d'aide de votre communauté serait apprécié au nom de Laurent.