LESAGE, Yves

À St-Roch de l'Achigan, le 23 juillet 2018, à l'âge de 76 ans, est décédé Yves Lesage, époux de Monic Neveu et fils de feu Constant Lesage et feu Marie-Blanche Duval.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Sophie (Stéphane), Yanick (Stéfanie), ses petits-enfants Audrey (Maxime), Simon (Laurie), Julien, Jeanne, ses soeurs Jocelyne (feu Jean-Claude), Francine, son frère Sylvain (Danielle), beaux-frères, belles-soeurs, cousins, cousines, neveux et nièces, parents et amis.La famille recevra vos marques de sympathie ce vendredi 27 juillet 2018 de 14h à 17h et de 19 h à 22h à la:Les funéraliles auront lieu samedi le 28 juillet 2018 à midi, en l'église de St-Roch-de-l'Achigan et de là au cimetière du même lieu. Samedi ouverture du salon dès 10h.