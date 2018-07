LALONDE, Gisèle



Le 16 juillet 2018 au centre hospitalier de Verdun est décédé à l'âge de 78 ans Gisèle Lalonde.Elle laisse dans le deuil son frère Henri (Michelle), ainsi que plusieurs nièces et neveux.La famille sera disponible afin de recevoir les condoléances des amis et parents, le dimanche 29 juillet entre 13h et 16h, au complexe funéraire Urgel Bourgie situé au 1275 Dollard à LaSalle.À compter de 16h, il y aura une évocation en souvenir de Gisèle.