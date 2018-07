MASCIOTRA, Franco



À Montréal, le 17 juillet 2018, à l'âge 67 ans, est décédé Monsieur Franco Masciotra, fils de feu Lucia Amicone et père de feu M. Julien Masciotra.Il laisse dans le deuil son père Dante Masciotra, sa fille Vanessa, ses petites-filles Annaève et Marine, la mère de ses enfants Diane, ses frères Tony (Claudie) et Piero (Enza), sa copine Diane Morin, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 27 juillet 2018 de 14h à 17h et de 19h à 22h, au complexe funéraire:Les funérailles auront lieu le samedi 28 juillet 2018 à 11h en l'église Notre-Dame-de-la-Défense, 6800, Henri-Julien, Montréal, suivies de l'inhumation au mausolée St-Martin, Laval.