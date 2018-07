LAVIGNE, Jean-Paul



À St-Placide, le 21 juillet 2018, à l'âge de 90 ans, est décédé M. Jean-Paul Lavigne époux de feu Pauline Lalande et père de feu Lucie.Il laisse dans le deuil ses enfants: Carmen (Paul), Richard (Ginette), Denis (Nicole), Manon et Sylvie, ses petits-enfants, arrière-petits-enfants, son frère Antonio, ses belles-soeurs, neveux, nièces et autres parents et amis.Les funérailles auront lieu le samedi 28 juillet à 10h30 à l'église de St-Placide. La famille sera présente à l'église à 9h30 pour recevoir les condoléances.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Soleil du Centre d'accueil St-Benoit.147 BOUL. ARTHUR SAUVÉ,ST-EUSTACHE450-473-5934