Alicia Moffet met finalement les choses au clair sur sa relation avec Alanis Desilets

Alicia Moffet a abordé les rumeurs concernant la fin de son amitié avec Alanis Desilets et Catherine Paquin, avec qui elle partageait un condo à Mirabel et de nombreuses «stories» Instagram.

Une publication partagée par Catherine Peach 🌞 (@4paquin) le 25 Mai 2018 à 12 :22 PDT

On soupçonnait fortement qu’il y avait de la bisbille entre les BFFs et Alicia vient de confirmer le tout dans sa dernière vidéo YouTube intitulée «LIFE UPDATE : Carrière, Relations, vie en général».

À LIRE AUSSI : 5 indices qui nous laissent croire que les BFF Alicia Moffet et Alanis Desilets ne sont plus amies

Dans cette vidéo qui dure une quinzaine de minutes, Alicia explique pourquoi elle était réticente à parler de sa relation avec les deux filles. «Pourquoi j’adresse en ce moment le sujet, c’est que c’est quelque chose que je vous ai vraiment exposé. Je vous ai vraiment inclus dans cette relation-là. Faque, je trouve ça un peu égoïste et hypocrite de complètement jamais l’adresser.»

Elle a aussi confirmé dans un même souffle que non, elle n’était plus amie avec Alanis et que cette dernière avait déménagé du condo où elles ont habité ensemble pendant quelques mois.

«Y’a des choses qui font dans la vie qu’on ne se tient plus ensemble, qu’on n’habite plus ensemble, indique-t-elle simplement, sans s’étendre sur les raisons qui ont mené à cette rupture amicale. C’est une situation où j’ai une opinion, face à la situation et elles ont une opinion face à la situation. On veut juste garder ça pour nous un peu.»

Voilà!