André Forcier en tournage pour «La beauté du monde»

André Forcier a entamé dimanche dernier, le 22 juillet, le tournage de son nouveau film, «La beauté du monde».

Roy Dupuis et Yves Jacques incarnent les rôles principaux de cette «fable écologique contemporaine», qui comptera également, à sa distribution, les noms de Christine Beaulieu, Juliette Gosselin, Émile Schneider, Mylène MacKay, Louis Champagne, Pascale Montpetit, Donald Pilon, France Castel, Anne Casabonne et Gaston Lepage.

«La beauté du monde» racontera l’histoire du Frère Marie-Victorin (Yves Jacques), descendu du ciel et revenu en ce bas monde pour aider Albert Payette (Roy Dupuis), un ex-agronome repenti devenu apiculteur, à sauver la flore du Québec des assauts de Transgenia, une multinationale qui empoisonne la Terre à grands coups de produits chimiques.

On décrit l’œuvre, une production des Films du Paria et Exogène films, comme un mélange d’histoire d’amour et d’enquête policière, qui intégrera la notion de transmission du savoir, des retrouvailles familiales et des paysages à couper le souffle.

André Forcier a scénarisé «La beauté du monde» avec sa conjointe, Linda Pinet, François Pinet-Forcier, Renaud Pinet-Forcier et Jean Boileau, avec la collaboration de Laurie Perron et Pierre Latour.

Le tournage se poursuivra jusqu’au 2 septembre, à Montréal et en Minganie, sur la Côte-Nord.