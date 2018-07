SIMONEAU, Jean-Pierre



À Montréal, le lundi 23 juillet 2018 est décédé, à l'âge de 72 ans, Jean-Pierre Simoneau, époux de Rachel Simard.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Karine (Sylvain Gauvreau) et Alexandre (Kasandra Côté), ses petits-enfants Zachary, Lili-Rose, Alice et Charles ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire:le dimanche 29 juillet 2018 de 13h à 16h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 16h en la chapelle du complexe.Au lieu de fleurs, des dons au département d'oncologie de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont seraient appréciés.