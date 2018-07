Baisse des exportations internationales de marchandise du Québec en mai

QUÉBEC – Les exportations internationales de marchandises du Québec, désaisonnalisées et en dollars constants, ont diminué de 2,5 % en mai 2018 par rapport au mois précédent, a indiqué l’Institut de la statique du Québec, mercredi.

Les principaux produits qui ont contribué à la baisse du mois de mai sont les minerais et les concentrés de fer (-27,3 %), les machines pour le commerce et les industries de services (-55,9 %) et les aéronefs (-13,1 %).

À l’inverse, les exportations québécoises du groupe des autres produits chimiques inorganiques de base (+27,8 %), des produits de la mer préparés et emballés (+218,8 %) et des graines oléagineuses excluant le canola (+159,9 %) ont connu d’importantes hausses.

Si l’on compare les cinq premiers mois de 2017 avec ceux de 2018, les exportations internationales de marchandises du Québec en dollars constants ont connu une progression de 2,0 %.

Importations

Quant aux importations internationales de marchandises au Québec, elles ont crû de 6,9 % en mai par rapport au mois précédent.

Les principaux produits ayant mené à cette hausse sont l'essence à moteur (+88,6 %), le diesel (+345,5 %) et le carburant pour réacteurs (+155,9 %).

Toutefois, les importations québécoises du groupe des lubrifiants et des autres produits pétroliers raffinés (-89,9 %), de mazout léger (-100,0 %) et de navires (- 99,6 %) ont diminué en mai.

Au cours des cinq premiers mois de 2018, comparativement à la même période de l'année précédente, les importations internationales de marchandises du Québec en dollars constants ont connu une progression de 8,0 %.