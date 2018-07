LANGLOIS, Lucie



Entourée de sa famille, à la Maison La Source Bleue, le 23 juillet, est décédée Lucie Albertson, née Langlois, à l'âge de 82 ans. Épouse de feu Don Albertson, native de St-Jean-sur Richelieu, elle vivait depuis longtemps à St-Lambert.Elle laisse dans le deuil ses enfants Anne (Joao Santa Rita), Christine, Michael (Suzie Lehouillier) et Marie (Robert Masson), ses petits-enfants Véronique, Richard-Alexandre, Jean-Christophe, Noémie, Sophie, David, Olivier, Louis-David et Lory, sa soeur Huguette et son frère Denis, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 28 juillet de 9h à 12h à la:Les funérailles suivront à 14h à l'église Saint-Lambert, 41, Avenue Lorne.Les dons à la Maison La Source Bleue de Boucherville seront appréciés.