MONTY, Gisèle



À Saint-Paul, le 21 juin 2018, à l'âge de 72 ans, Gisèle est décédée d'un arrêt cardiaque.Elle laisse dans le deuil son frère Georges, son neveu Mario junior, ses nièces Deane et Suzanne, sa filleule (enfants de feu Mario Monty).Également, ses nièces Elizabeth (Gaëtan), Mary et ses neveux John et Danny (enfants de feu Berthe Monty Dingle).Outre sa famille, elle laisse également dans le deuil ses grandes amies Sylvie et Marcelle, compagnes de plusieurs années d'enseignement à l'école secondaire Édouard-Montpetit.Selon sa volonté, seule une célébration de vie se tiendra le jeudi 2 août entre 11 et 14 heures au complexe funéraire Urgel Bourgie - St-François d'Assise, 6700, rue Beaubien est, Montréal.L'inhumation des cendres suivra à 14h30 au terrain des Monty au repos Saint-François d'Assise.Au lieu de messes ou de fleurs, un don à la Fondation des maladies du coeur et AVC (coeuretavc.ca), ou à Diabète Québec (diabete.qc.ca) serait apprécié.