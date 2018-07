LAMARCHE, Normand



C'est avec tristesse que nous vous annonçons que notre père adoré Normand, qui est né et qui a vécu sa vie d'homme sur sa terre à L'Assomption, nous a quittés le 22 juillet 2018 aux termes d'une belle vie pour aller rejoindre sa bien-aimée Doris.Son départ laisse un grand vide dans le coeur de ses fils Éric et Mario, de ses belles-filles Brigitte et Caroline, de ses petits-enfants Alexandre, Maxime et Noémie, de ses frères et soeurs Carmen, Christiane, Ghislaine, Gilbert, Ginette, Josée et Réal, de ses beaux-frères et belles-soeurs, ainsi que de ses nombreux amis et amies.Pour honorer sa mémoire, un hommage lui sera rendu le samedi 28 juillet à midi et la liturgie de la Parole aura lieu à 13h30. Ouverture du salon à 10h30.Nous remercions le personnel et les bénévoles de la Maison Adhémar-Dion, ainsi que ses amies Gisèle et Jocelyne pour leur aide et leur soutien.Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais plutôt un don à la Maison Adhémar-Dion.450-589-9911www.complexefunerairejeancomtois.ca