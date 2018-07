Cet homme est recherché pour l'agression d'un chauffeur d'autobus

La police de Montréal a dévoilé des photos du suspect qui aurait violemment agressé un chauffeur d'autobus de la Société de transport de Montréal (STM), le 19 juillet dernier, dans l'arrondissement Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.

Les clichés sont issus de la caméra de surveillance placée à bord de l'autobus que conduisait Samir Hajjar, cet homme qui voulait prêter main-forte à une femme et son fils se disant harcelés par un homme qui les suivait.

L'attaque est survenue vers 21h45, jeudi, sur la ligne 99, à l'angle de la 24e Avenue et de la rue Everett. Au moment où il le chauffeur d’autobus tentait de contacter la police, le forcené s'est rué sur lui.

Suspect agression chauffeur d'autobus gracieuseté

Selon le chauffeur, le suspect pèse autour de 80 kilos et mesure environ 1,80 mètre. Il s'exprime en français.

Le SPVM invite la population à contacter Info Crime au 514-393-1133, leur poste de quartier ou à composer le 911.

«Il m'a craché dans le visage. Il a commencé ensuite à me frapper. Il m'a donné un coup de tête. Je me défendais du mieux que je pouvais. J'étais cependant retenu par ma ceinture de sécurité, car je m'apprêtais à démarrer. Je suis resté assis. Je faisais face à un homme qui était trop fort pour moi. Je n'ai trouvé qu'une seule issue, c'est de me pencher vers la fenêtre, mais malheureusement, il m'a rattrapé en essayant de m'arracher les yeux. Il m'a grafigné le visage. Quand moi, je le tenais par le cou dans le but de le repousser, c'est là où il m'a mordu la main. C'est là qu'il m'a lâché et je suis sorti par la fenêtre», avait raconté avec émotion M. Hajjami à TVA Nouvelles, relatant l’événement traumatisant.