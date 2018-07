LAMARRE, Gilles

Gilles Lamarre, homme d'affaires très connu, est décédé samedi dernier, le 21 juillet 2018, en présence de sa famille au Centre Hospitalier Régional de Trois-Rivières.Il a oeuvré au sein du Mouvement Desjardins pendant plus de 30 ans. Il a dirigé notamment la Caisse populaire de Trois-Rivières en tant que Directeur général. Il a collaboré au sein de plusieurs organismes de charité, faisant preuve d'une grande générosité. Il a été Président de la Chambre de Commerce de Trois-Rivières, récipiendaire de l'Ordre de La Vérendrye, il a grandement participé au développement économique de la région.Monsieur Lamarre laisse dans le deuil son épouse des 65 dernières années, Pauline Perreault; ses enfants: Daniel (Emmanuelle Duperré), Alain (Bineta Gueye), Odette (Mario Pelletier), Claude, Lyne (Charles Landry); ses petits-enfants: Sébastien Lamarre (Myriam Lamoureux), Josiane Lamarre (Éric Tremblay), Jessica Lamarre (Moïse Matte), Louis-Michel et Mélanie Lafrenière, Guillaume Lamarre-Pelletier, Pénélope Landry (Paul-André Normandeau), Frédérique Landry (Guillaume Normandeau); ses arrière-petits-enfants: Léo, Émilien, Jules, Evalie, Henri, Keysha et Moïsha; ses soeurs, ses frères, ses beaux-frères et ses belles-soeurs: Lisette Lamarre (feu Jean-Pierre Francoeur), Marielle Lamarre (Pierre Marcouiller), Hélène Lamarre (André Bellemare), Claude Lamarre (Normande Guimond), Guy Lamarre (Huguette Duhaime), Jacqueline St-Arnaud (feu Bernard Lamarre), Thérèse Perreault (feu Roger Gélinas); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal (5000, rue Bélanger, Montréal, (Québec) H1T 1C8).La famille accueillera parents et ami(e)s au:Tél. 819 374-6225 sans frais: 1 800 246-6225 Téléc. 819 374-6227www.centrerousseau.com/avis-de-decesle jeudi 26 juillet de 19h à 22h et vendredi, jour des funérailles, à partir de 11h. Un service religieux aura lieu le vendredi 27 juillet à 13h en la Cathédrale de Trois-Rivières (362, rue Bonaventure, T-R.). L'inhumation aura lieu au cimetière St-Michel.