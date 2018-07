AUBIN, François



Le lundi 23 juillet 2018, à l'âge de 72 ans, est décédé monsieur François Aubin, de Vaudreuil-Dorion.Il laisse dans le deuil ses quatre enfants Line (Michel), Nathalie (Denis), Luc (Mélanie) et Dominic (Christelle), ses onze petits-enfants Karine, Valérie, Geneviève, Catherine, Francis, Fanny, Audrey, Alexandra, Samuel, Alexia et Zack, ses arrière-petits-enfants, sa soeur Louise (Gérald), ses neveux Dominic et Alexandre, ainsi que Manon.La famille accueillera parents et amis, en présence des cendres, aux:VAUDREUIL-DORION - 450-455-3131www.aubryetfils.comle vendredi 27 juillet 2018 de 14h à 16h et de 19h à 21h. Ouverture du salon le samedi 28 juillet, dès 9h30.Les funérailles auront lieu le samedi 28 juillet 2018 à 11h, en l'église Saint-Michel de Vaudreuil-Dorion.Des dons à la Maison de soins palliatifs Vaudreuil-Soulanges ou à la Fondation de l'Institut thoracique de Montréal seraient grandement appréciés.