PITRE, Normand



À Mercier, le 18 juillet 2018, à l'âge de 85 ans, est décédé M. Normand Pitre, époux de feu Mme Laura Pagé.Il laisse dans le deuil son fils Richard (Josée), ses petits-fils Alexandre et Jonathan, son frère Gérald (Agathe), ses soeurs Janine (feu Yves) et Gracia (Gilles), ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, ainsi qu'autres parents et amis.Les funérailles auront lieu samedi le 28 juillet à 11h, en l'église Sainte-Philomène de Mercier (893 boul. St-Jean-Baptiste, Mercier). La famille sera présente à l'église, à compter de 9h afin de recevoir vos témoignages de sympathie.450 699-9919www.alexandrenicole.com