Décès de l'ex-patron de Fiat Chrysler Sergio Marchionne

L'Italo-Canadien Sergio Marchionne, emblématique patron de Fiat Chrysler (FCA) pendant 14 ans, est mort à 66 ans.

À Rome, la Chambre des députés a observé une minute de silence en hommage à M. Marchionne, qui venait de céder sa place aux commandes de Fiat Chrysler (FCA) et Ferrari, qui avaient respectivement désigné samedi les patrons de Jeep, Mike Manley, et de Philip Morris, Louis Carey Camilleri, pour lui succéder.

«C'est avec la plus grande tristesse qu'Exor a appris le décès de Sergio Marchionne», à l'âge de 66 ans, a fait savoir le groupe Exor dans un communiqué. Le patron d'Exor, John Elkann, petit-fils de Gianni Agnelli, la figure historique de Fiat, a salué «ses valeurs d'humanité, de responsabilité et d'ouverture morale dont il a toujours été le promoteur le plus convaincu».

Fiat Chrysler avait expliqué samedi que M. Marchionne avait souffert la semaine passée «de complications inattendues alors qu'il se remettait après une opération, qui ont sérieusement empiré ces dernières heures».

Le cadre italo-canadien aux éternels pulls ou polos noirs, qui avait pris les commandes de Fiat en 2004, prévoyait initialement de passer les rênes de FCA dans le courant de l'année 2019.

En 14 ans, il a profondément remodelé le groupe, d'abord en redressant Fiat, en l'alliant en 2014 à l'américain Chrysler, tout en détachant d'une part les activités gros engins/camions en 2011 pour créer CHN Industrial et d'autre part le joyau Ferrari en janvier 2016.