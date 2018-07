Demi Lovato a rechuté mais peut compter sur une armée pour l'aider à se relever

«Maman, je suis tellement désolée, je ne suis plus sobre.» Brutale et sincère, cette confession de la chanteuse Demi Lovato dans son plus récent single, Sober, aura finalement précédé d’un mois son hospitalisation, mardi, pour une surdose d’une substance qui n’a pas encore été officiellement identifiée. Elle a été retrouvée inconsciente dans une maison de Hollywood Hills.

Après avoir flanqué toute une frousse à ses admirateurs, Lovato se remettait tranquillement, mercredi, selon les informations dévoilées par ses représentants, mais la route vers la guérison s’annonce encore une fois longue pour la jeune femme de 25 ans au passé tourmenté.

Pendant six ans, Demi Lovato avait pourtant réussi à rester loin de ses démons. La rechute, récente, en a été encore plus cruelle. «Je suis désolée d’être encore là. Je promets que je vais aller chercher de l’aide», chante-t-elle aussi, avec une désarmante candeur, dans Sober.

Front commun

De l’aide et du soutien, elle en reçoit déjà à la tonne sur les réseaux sociaux, depuis mardi, de la part de ses fans et de plusieurs stars du show business. Elle compte sur une armée pour la bagarre qui s’annonce.

Ce front commun pro-Lovato tire certainement une grande partie de sa source dans l’exceptionnelle franchise d’une star qui a fait le pari de l’honnêteté.

«La dernière fois que j’ai fait une entrevue aussi longue, j’étais sous l’effet de la cocaïne. Ça s’intitulait Staying Strong», balance-t-elle d’entrée de jeu dans le documentaire Simply Complicated, qu’on peut regarder sur YouTube.

La chanteuse et comédienne, sous les projecteurs depuis l’âge de 10 ans et issue de la filière Disney, parle ouvertement de ses problèmes de consommation. Sans faux-fuyant.

«J’ai commencé à prendre de la coke à 17 ans, raconte-t-elle aussi dans Simply Complicated. J’avais peur parce que ma mère disait toujours que ça pouvait faire exploser mon cœur si j’en faisais. Mais je l’ai fait quand même et j’ai adoré ça.»

Comment Demi m’a aidé

Dans d’autres entrevues, Lovato a aussi fait état de ses troubles alimentaires et de la dépression dont elle a souffert alors qu’elle n’était encore qu’une enfant. Elle a pratiqué l’automutilation et est bipolaire.

Son combat contre ses dépendances a inspiré plusieurs de ses admirateurs. Sous le mot-clic #HowDemiHasHelpedMe, certains d’entre eux racontent depuis quelques heures comment Lovato les a aidés à surmonter leurs propres démons.

«Grâce à elle, j’ai vu que c’était possible de s’en sortir», ont écrit des internautes qui ont été aux prises avec divers problèmes de consommation.

«Peu importe les épreuves, il y a toujours une lumière au bout du tunnel», a déjà dit Demi Lovato.

Ses fans espèrent de tout cœur qu’elle la verra de nouveau très bientôt.