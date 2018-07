Dix ans réclamés pour mégafraude

La poursuite réclame 10 ans de prison pour la tête dirigeante d’un réseau qui a mis en place une vaste fraude à la Ponzi et soutiré plus de 20 M$ à une centaine de petits investisseurs de la Rive-Sud et de l’Estrie.

France-Josée Dancause et ses quatre coaccusés ont été reconnus coupables par un jury de 12 chefs d’accusation samedi dernier au terme d’un procès-fleuve de six mois qui s’est déroulé au palais de justice de Longueuil.

Un autre membre important du complot, Alain Péloquin, n’a pas bronché lorsque le procureur de la Couronne, Julien Tardif, a réclamé une peine de huit ans d’emprisonnement à son endroit.

Le système de Ponzi consiste à rémunérer une partie des investisseurs en utilisant l’argent d’autres investisseurs.

Le groupe promettait des rendements mirobolants sur des lots de biens de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) qu’ils proposaient de racheter grâce à un prétendu contact au sein du gouvernement qui n’a, en fait, jamais existé.

Les investisseurs approchés se faisaient dire que s’ils réunissaient assez d’argent tous ensemble, ils pourraient mettre la main sur des lots de faillite valant de l’or pour un prix réduit.

Peine exemplaire

Or, aucune démarche n’a jamais été faite par les accusés, qui ont plutôt récupéré à leur compte la majorité des sommes soutirées aux investisseurs.

Selon la preuve, 82 victimes ont été fraudées pour un montant de plus de 20 millions de dollars. Toutefois, le nombre de personnes affectées pourrait être plus élevé.

Insistant sur le fait que les accusés avaient prémédité leurs gestes et ont entretenu la fraude pendant six ans, entre 2006 et 2013, le procureur Julien Tardif a plaidé pour une peine exemplaire.

« [Ça] relève de l’exploit criminel », a imagé le représentant de la Couronne en parlant de la complexité de la fraude qui impliquait un avocat recherché par la police depuis 2012 et une notaire.

Me Tardif s’est entre autres inspiré de la peine imposée au tristement célèbre fraudeur Vincent Lacroix, l’ex-PDG de Norbourg, pour réclamer 10 ans d’incarcération dans le cas de Mme Dancause.

L’avocate de celle-ci a plutôt plaidé pour une peine de cinq ans, soulignant que Dancause serait âgée de 60 ans à sa sortie de prison et qu’elle avait respecté toutes ses conditions depuis le début des procédures.

La Couronne a réclamé des peines allant de trois ans d’emprisonnement à une peine de six mois de sursis pour les trois autres accusés dans cette affaire.

Il s’agit d’une ex-notaire, Sophie Jolicoeur, du mari de France-Josée Dancause, Daniel St-Denis, et d’une connaissance de Mme Dancause, Chantal Goulet.

Dizaine de victimes

Deux autres accusés, Benoit Sénécal et la femme d’Alain Péloquin, Isabelle Cantin, avaient déjà plaidé coupables dans ce dossier avant le début du procès. Le premier a écopé de trois ans de prison après s’être entendu avec la Couronne, alors que Mme Cantin a obtenu une absolution inconditionnelle étant donné son rôle peu important dans la fraude.

Une dizaine de victimes du stratagème, dont certains ont perdu des centaines de milliers de dollars, étaient présentes dans la salle mercredi.

« C’est trop faible comme peine », a déploré une des victimes du complot, Francoys Malo, qui a perdu 300 000 $ dans l’affaire.

« Le pire dans tout ça, c’est qu’on ne reverra fort probablement jamais notre argent », a ajouté une autre victime qui préférait taire son nom.

Le juge doit rendre sa décision sur la peine le 2 août.

Alain Péloquin

Photo courtoisie

8 ans de prison réclamés

Sophie Jolicœur

Photo Agence QMI, Joel Lemay

3 ans de prison réclamés

Daniel St-Denis

Photo Agence QMI, Joel Lemay

3 ans de prison réclamés

Chantal Goulet

6 mois avec sursis réclamés