PATRIARCO, Denise (née Dupuis)



À l'hôpital Santa Cabrini, le 20 juillet 2018 est décédée entourée des siens, Mme Denise Dupuis épouse de feu M. Vincent Patriarco.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Daniel (feu Sylvie Maynard), Louise (Michel Beaulieu) et Alain, ses petits-enfants, Joanie, Anthony, Sandryne et Marylou ainsi que sa soeur Yvonne Leduc. Elle laisse également ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces autres parents et amis.La famille vous accueuillera au:le samedi 28 juillet 2018 de 13h à 16h30. La liturgie sera célébrée en chapelle à 16h.