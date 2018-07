COURNOYER, Robert



De Laval, le 23 juillet 2018, à l'âge de 62 ans, est décédé M. Robert Cournoyer, époux de Mme Manon Bélisle.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Julie, Marie-Eve (Simon), Alexandre et Guillaume, sa petite-fille Marilou, ses beaux-parents M. Gaétan Bélisle et Mme Gisèle Godmer, son beau-frère Sylvain (Johanne), ses oncles et ses tantes, ses cousins et cousines ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 27 juillet de 10h à 13h au:146, RUE ST-LOUISST-EUSTACHEUne réunion de prières aura lieu cette même journée à 12h30 au salon, suivie de l'inhumation au cimetière de St-Eustache.