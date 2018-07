Fusillade de Toronto: le présumé tireur se serait suicidé

TORONTO | Le présumé auteur de la fusillade survenue à Toronto dimanche soir, Faisal Hussain, se serait enlevé la vie après un échange de coups de feu avec des policiers.

Selon ce qu'ont rapporté des médias locaux en citant une source policière anonyme, Faisal Hussain aurait retourné son arme contre lui après avoir pris la fuite et avoir échangé des coups de feu au coin des avenues Danforth et Bowden. Il avait été retrouvé mort une centaine de mètres plus loin.

La police de Toronto n'avait pas indiqué officiellement, depuis dimanche dernier, si le suspect avait été abattu par ses agents ou s'il s'était suicidé.

Plus tôt mercredi, la chaîne CP24 a révélé, en citant une source policière anonyme, que Hussain a probablement obtenu illégalement son arme auprès d'une source liée aux gangs de rue de Toronto. Il ne possédait pas de permis pour son arme de poing.

Les enquêteurs croient que l'arme utilisée pour commettre la fusillade provient des États-Unis, a précisé CP24.

Faisal Hussain est soupçonné d'être l'auteur de la fusillade meurtrière au cours de laquelle une enfant de 10 ans et une jeune femme de 18 ans ont perdu la vie, tandis que 13 personnes ont été blessées, certaines grièvement.

La famille du présumé meurtrier a expliqué que Faisal Hussain éprouvait d'importants problèmes de santé mentale, incluant des épisodes de psychose et de dépression. Toutefois, l'organisation armée État islamique a affirmé, mercredi, être responsable de cette attaque, une version mise en doute par la police de Toronto.

Si vous avez besoin d'aide

Ligne d'intervention en prévention du suicide:

Disponible partout au Québec

1 866-APPELLE (277-3553)