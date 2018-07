Gaza: trois Palestiniens tués lors des bombardements israéliens

GAZA | Trois Palestiniens ont été tués mercredi soir lors de bombardements israéliens à l’est de la ville de Gaza en réplique à des tirs depuis l’enclave palestinienne ayant légèrement blessé un soldat israélien.

Ces nouvelles violences interviennent cinq jours après l’entrée en vigueur d’un cessez-le-feu entre Israël et le mouvement islamiste Hamas qui contrôle la bande de Gaza.

L’armée israélienne a annoncé dans un communiqué qu’en réplique à des tirs depuis l’enclave palestinienne vers des soldats israéliens, l’artillerie avait « visé sept postes militaires contrôlés le Hamas, une organisation terroriste ». Ces tirs ont légèrement blessé un soldat israélien qui a été évacué vers un hôpital, selon les médias.

Samedi, le Hamas avait annoncé un cessez-le-feu après une escalade de violences la veille qui a coûté la vie à quatre Palestiniens et un soldat israélien. Il s’agissait du premier soldat israélien tué dans le secteur de la bande de Gaza depuis la guerre de 2014. Les quatre Palestiniens, dont trois membres de la branche militaire du Hamas, avaient été tués au cours de dizaines de raids aériens israéliens.

Après le cessez-le-feu, le nombre d’incidents et de cerfs-volants ou de ballons incendiaires lancés de la bande de Gaza vers le sud d’Israël a fortement diminué.

Ces dernières semaines, les autorités israéliennes ont fait état d’une vingtaine d’incendies par jour et de près 3000 hectares brûlés depuis le 30 mars par des engins incendiaires artisanaux lancés de la bande de Gaza.

Face à l’accalmie depuis ce week-end, Israël a rouvert mardi partiellement le terminal de Kerem Shalom, par où transitent les marchandises destinées à la bande de Gaza. Ce terminal avait été fermé le 9 juillet en réaction aux incendies provoqués dans le sud d’Israël par les cerfs-volants et ballons lancés depuis la bande de Gaza.

Au moins 153 Palestiniens ont été tués par des tirs israéliens dans la bande de Gaza le long de la barrière qui sépare l’enclave palestinienne d’Israël, depuis le début le 30 mars de manifestations contre le blocus israélien qui dure depuis plus de 10 ans et pour réclamer le droit au retour des Palestiniens qui ont fui ou ont été chassés de leurs terres à la création d’Israël en 1948.

Vendredi soir alors que les affrontements menaçaient de dégénérer en guerre, l’envoyé spécial de l’ONU pour le Moyen-Orient Nickolay Mladenov avait instamment appelé Israël et le Hamas à la retenue.

« Chacun dans la bande de Gaza doit s’éloigner du précipice. Pas la semaine prochaine. Pas demain. IMMÉDIATEMENT », avait écrit M. Mladenov sur Twitter.

Samedi, le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, avait « demandé au Hamas et aux militants palestiniens d’arrêter de tirer des roquettes et de lancer des ballons incendiaires et de ne plus se livrer à des provocations le long de la ligne de séparation » entre Israël et la bande de Gaza. « Et Israël doit montrer de la retenue pour éviter d’enflammer la situation. »