Gros contrat pour Bombardier à Singapour

Bombardier Transport a obtenu un contrat visant la livraison de 66 trains à l’autorité de transport terrestre de Singapour pour une somme de 1,2 milliard de dollars singapouriens (environ 1,15 milliard $ CA).

Les trains remplaceront les véhicules de première génération construits par le japonais Kawasaki, qui sont en service sur le réseau du Mass Rapid Transit (MRT) de Singapour depuis 1987. Conçus en Allemagne et à Singapour, les trains seront assemblés à l’usine de Bombardier à Changchun, en Chine. Ils doivent être livrés par lots à partir de 2021 jusqu’en 2024.

La nouvelle génération de trains offrira plus d’espace aux voyageurs. Les véhicules seront aussi plus accessibles aux parents avec des poussettes, et aux personnes handicapées.

Dispositifs dernier cri

De plus, les futurs trains seront dotés de mécanismes permettant de connaître en temps réel leur état et ainsi de prévenir les pannes. Quatre des trains seront également équipés de dispositifs d’inspection continue des voies ferrées.

Présente depuis 1987 à Singapour, Bombardier Transport a récemment terminé la livraison de 92 trains sans conducteur destinés à la ligne de métro du centre-ville de la cité État. Grâce à des écrans installés dans les stations, les usagers peuvent connaître à l’avance le taux d’occupation de chaque voiture et ainsi se positionner dans les secteurs où il y a moins de monde.

Il s’agit du 2e contrat d’importance pour Bombardier à Singapour depuis le début de l’année. Au printemps, le constructeur a décroché un contrat de 342 M$ CA pour moderniser des trains, construire de nouveaux véhicules et mettre à niveau le système de signalisation de plusieurs stations du système léger sur rail de Bukit Panjang.

Par ailleurs, la Ville de Denver vient de choisir Bombardier afin de produire 26 voitures pour le système ferroviaire de son aéroport, un contrat d’une valeur de 103 M$ CA.

– Avec l’Agence QMI