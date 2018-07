La femme de Joshua Boyle est rentrée aux États-Unis

L’ancienne otage Caitlan Coleman, épouse d’origine américaine de Joshua Boyle, serait retournée aux États-Unis avec ses enfants.

Le réseau américain ABC rapporte que la femme est arrivée lundi en sol américain en compagnie de ses trois enfants. Cette dernière demande à un tribunal de la famille d'Ottawa de lui accorder la garde des enfants et un tribunal aurait statué, lundi, qu’elle peut déménager en attendant la décision.

«Je suis ravi que ma fille et ses enfants reviennent enfin aux États-Unis après toutes ces années de captivité, a déclaré à ABC le père de Caitlan. La première chose que nous voulons faire, c'est de les aider à se stabiliser et à poursuivre leur rééducation après les années de captivité.»

Lors d’un voyage en Afghanistan en 2012, Caitlan Coleman et Joshua Boyle avaient été enlevés et gardés comme otages par un groupe lié aux talibans. Ils ont été libérés et rapatriés au Canada l’automne dernier, avec leurs trois enfants, nés durant leur captivité. Selon ABC, la femme serait de nouveau enceinte.

Or, quelques semaines après leur arrivée au Canada, Joshua Boyle a été arrêté et doit répondre à 19 chefs d’accusation, dont séquestration, agression sexuelle armée, menace de mort et voies de fait. Il lui est aussi interdit d’entrer en contact avec ses victimes présumées, dont l’identité est frappée d’un interdit de publication, et leurs proches.

Boyle a été libéré après avoir versé une caution de 10 000 $, en juin, et est depuis confiné au domicile de ses parents à Smiths Falls, en Ontario. Il poursuit un traitement psychiatrique et attend son procès.