La perte du savoir vivre m’horripile

J’espère que vous vous êtes réveillée du bon pied, car moi c’est avec agressivité que je termine la lecture d’une lettre parue ce matin dans votre Courrier. Je suis tellement insultée que je crains de développer un cancer si je me retiens de faire une mise au point. La lettre a pour titre « Comment réagir devant l’impolitesse? » Une Québécoise qui a accueilli chez-elle une étudiante française qui cherchait un logement à bon compte, se demandait s’il était normal que sa colocataire ne réponde à ses questions que lorsque ça lui chantait. Le reste du temps, sous prétexte que ça se faisait beaucoup dans son pays d’origine, elle faisait la sourde oreille à tout ce que son hôtesse lui disait.

J’habite au Québec depuis 2009 mais j’ai passé mes 24 premières années en France. Je suis donc bien placée pour me prononcer. La Française qui utilise son pays pour s’excuser de n’être en fait qu’une vulgaire ingrate sans noblesse, mériterait de se faire renier tellement elle fait honte à son peuple. Elle nous insulte en osant nous faire passer pour des imbéciles qui ne savent pas vivre. Quelle parle donc pour elle!

On retrouve des gens de toutes les classes dans tous les pays. Les Français assez désobligeants pour se permettre d’ignorer les autres gratuitement sont très mal vus, en même temps que très rares. Je ne comprends pas pourquoi l’hôtesse s’entête à endurer ça. D’autant moins avec tous les services qu’elle rend de bon cœur à cette personne.

Moi-même généreuse et humble, je sais pardonner sans jamais juger les gens trop vite. Mais je ne laisserais jamais personne m’ignorer. Si ça m’arrivait, je ne me casserais pas la tête avec des remises en question, parce que même si je sais très bien que je ne suis pas parfaite, je sais tout autant que je ne ferai jamais rien d’assez odieux qui puisse justifier qu’on me laisse parler dans le vide comme si j’étais une moins que rien! Cette dame mérite beaucoup mieux que cette étrange Française qui fait tache dans son décor!!!

Élodie Point

Vous avez certainement lu ma réponse et vous savez déjà que je partage votre point de vue. Mais à la défense de l’auteure de la lettre, je peux comprendre que pour quelqu’un qui accueille pour la première fois une étrangère chez-elle dans le cadre d’une résidence à long terme, l’adaptation ne soit pas simple. Et pour peu qu’elle doute le moindrement d’elle-même, se retrouver devant quelqu’un d’aussi prompt à justifier son impolitesse en la mettant sur le compte des us et coutumes de son pays d’origine, a de quoi déstabiliser. Souhaitons lui le courage de répliquer à cette impolie pour qu’elle s’amende ou qu’elle lui indique la porte.