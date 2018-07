La retraite dans la gloire pour Xavier Desharnais

ROBERVAL | Le nageur Xavier Desharnais tournera la page d’un important chapitre de la Traversée internationale du lac Saint-Jean à l’issue de la course de samedi prochain. Et c’est avec l’espoir d’ajouter à sa légende qu’il prendra le départ du marathon de 32 km.

Desharnais avait annoncé il y a quelques mois que la saison 2018 constituait sa tournée d’adieu dans le monde de la nage en eau libre.

À sa dernière participation à Roberval, le Sherbrookois tentera de devenir le premier nageur canadien à décrocher trois victoires à l’épreuve mythique, après celles de 2014 – partagée avec le Macédonien Tomi Stefanovski – et de 2015.

« C’est le rêve ! Mais je serais très content avec un podium, car je veux finir sur une bonne note. Ma quatrième place de l’an passé a contribué à ce que je revienne ici pour monter sur le podium puisque personne ne veut finir avec une médaille de bois », a partagé l’athlète de 28 ans en entrevue près du quai d’arrivée, hier.

Grosse opération

Mais l’espoir qui l’habite depuis des mois a bien failli s’envoler en fumée à cause d’une importante blessure à l’épaule survenue en février. Ce n’est qu’à la mi-avril, après une opération du labrum, qu’il a pu de nouveau enfiler son maillot.

« J’étais sûr que ma saison était terminée. Le chirurgien m’a amené dans son bureau et m’a dit qu’il pouvait me faire ça ou ça, et je lui disais que je ne pouvais pas, mais comme il pouvait me le faire tout de suite, j’ai dit qu’on allait essayer. À la mi-avril, je faisais 500 m par jour et c’est allé en progressant.

« J’ai été hors de l’eau pendant trois mois et demi, voire quatre mois, et il a vraiment fallu que je mette les bouchées doubles et même triples pour revenir en excellente forme. Et je suis probablement dans la meilleure forme physique que je ne l’ai jamais été », a reconnu Desharnais, qui vient de terminer ses études en kinésiologie à l’Université de Montréal.

Des craintes

Il s’agira d’une première course sur longue distance cette saison pour le favori local qui n’a pas participé à des épreuves de plus de 15 km jusqu’ici, de quoi lui faire augmenter ses craintes en raison de son épaule fragile d’ici le coup d’envoi de la 64e édition.

« C’est un peu ma peur pour samedi. Je suis confiant en ma forme physique, sauf en mon épaule, que je ne sais pas si elle va tenir ainsi que les muscles autour qui compensent beaucoup. Disons que j’aurais aimé que le lac Saint-Jean soit la dernière course de la saison, mais ce sera la première et l’épreuve test ! », se convainquait-il.

Si le « test » est concluant, Desharnais pourra se concentrer sur un autre objectif : celui de battre le record de la traversée en solo entre l’île de Catalina et Los Angeles dans l’océan Pacifique, une épreuve de 36 km prévue en septembre équivalant à la traversée de la Manche.

Un entraîneur à distance pour Desharnais

S’il se dit être dans l’une des meilleures formes de sa vie, Xavier Desharnais s’est livré à un camp d’entraînement atypique dans sa préparation pour sa septième traversée du lac Saint-Jean.

Après avoir décidé de nager sur le circuit de la FINA pour une dernière année, le nageur québécois s’est tourné vers le Français Bertrand Venturi, ex-participant à Roberval, pour retrouver la forme. Le hic, c’est que les deux hommes ont collaboré à distance, séparés par l’océan Atlantique !

« Ça n’a pas été simple à distance. On s’écrivait trois à quatre fois par jour. Je lui faisais entièrement confiance et quand il me revenait et que ça n’allait pas, j’essayais de m’ajuster en conséquence », a expliqué au Journal Venturi, qui a accepté de se déplacer en sol jeannois en vue du grand jour. Ce dernier avait fini troisième en 2015.

Déterminé

Chaque jour, donc, jusqu’à l’ouverture du parc Jean-Drapeau, Desharnais sautait seul dans le bassin de l’Université de Montréal en tentant d’appliquer les conseils de son nouvel entraîneur, soutenu par son préparateur physique.

« À la fin de la dernière saison, j’étais tanné de la manière dont je m’entraînais et j’ai tout recommencé à neuf », a mentionné le double champion qui prévoit s’attaquer à des projets personnels une fois que sa retraite sera officielle.

Plusieurs prétendants

Couronné l’an passé, l’Argentin Guillermo Bertola figure aussi parmi les favoris pour l’emporter, à condition toutefois qu’il porte la combinaison thermique, selon Desharnais.

Celle-ci est obligatoire si la température de l’eau est inférieure à 18 °C et à la discrétion des nageurs si la température se situe entre 18 °C et 20 °C.

C’est la deuxième année que la FINA applique ce règlement qui continue de déranger les puristes de la discipline.

« S’il y a des wetsuits, il fait définitivement partie des favoris. Sauf que sans wetsuit, ce n’est pas un nageur en eau froide. Il y a des gars qui sont plus dangereux que lui sans wetsuits », a dit Desharnais en parlant notamment de Damian Blaum et du Français Édouard Lehoux, membre du Rouge et Or de l’Université Laval.

Blaum toujours de la fête

Photo d’archives, Roby St-Gelais

Ce n’est pas parce qu’il est nouvellement papa d’une fillette de huit mois que le vénérable nageur Damian Blaum allait rater son rendez-vous annuel préféré. À 37 ans, l’Argentin s’attaquera au 32 km de la Traversée internationale du lac Saint-Jean pour la 16e fois !

Une 17e présence en sol robervalois en fait, puisque sa fédération ne l’avait pas autorisé à nager à l’épreuve reine des activités en 2011 après une deuxième place à la Coupe du monde de 10 km, quelques jours plus tôt.

« C’est toujours spécial de nager à la Traversée. C’est probablement l’une des meilleures courses au monde et encore une fois, j’espère livrer le meilleur de moi-même. Il y a encore plusieurs bons nageurs, alors ça s’annonce intéressant », a lancé Blaum après avoir lâché la poussette.

Touchera-t-il enfin la plaque d’arrivée en premier ? Si le sympathique nageur ne s’avance jamais sur l’hypothétique question, il y a une chose dont il est convaincu.

« Ma vie est maintenant différente avec le bébé et j’en suis très heureux, alors je ne veux que donner le meilleur de moi-même et finir fort devant ma petite fille. »

Blaum estime que la naissance de son enfant n’a pas affecté son temps passé à l’entraînement.

Il faut dire qu’il peut compter sur une maman consciente de l’enjeu puisque sa femme Esther Nunez a elle-même déjà remporté le volet féminin de la Traversée.

Masse-Savard en confiance

Fort d’un nouvel entraîneur, le Gatinois Nicolas Masse-Savard sera à surveiller lors de l’épreuve de 10 km de jeudi, cinquième étape du circuit de la Coupe du monde.

Malgré ses 23 ans, il cherchera à obtenir un troisième podium à son septième saut dans la rade de Roberval.

« J’espère que mon expérience portera ses fruits. Il y a une couple de jeunes d’autres pays, dont le Brésil, qui ne l’ont jamais fait et je sais qu’ils ne sont pas très forts dans l’eau froide », a dit celui qui s’est focalisé sur sa vitesse à l’entraînement.

« C’était ma faiblesse et je fais des temps que je n’ai jamais faits, alors je suis assez confiant », a renchéri celui qui aspire à nager sous les anneaux à Tokyo en 2020.

Pourrait-on le voir un jour au 32 km ? « Après 2020, je n’ai aucune idée de ce qui m’attend. Je vais continuer à nager tant que je suis à l’école. C’est dans ma tête depuis longtemps de faire le 32 km et ça ne va pas sortir de ma tête, c’est sûr ! Peut-être en fin de carrière. »