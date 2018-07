La voie de gauche, c’est fait pour dépasser

Ça nous est tous déjà arrivé.

Sur l’autoroute, il est trop fréquent de devoir ralentir en raison d’automobilistes qui se déplacent à vitesse moindre dans la voie de gauche, et ce, même s’ils n’ont aucun dépassement à effectuer.

À lire aussi: 7 types de conducteurs qui nous énervent sur la route

À lire aussi: Les conducteurs québécois sont trop distraits, selon une étude

Ce problème n’est pas propre au Québec, rassurez-vous. En Indiana, aux États-Unis, un policier a publié un tweet devenu viral le mois dernier, où il expliquait avoir intercepté un automobiliste qui ralentissait plusieurs personnes en circulant dans la voie de gauche sans raison.

I stopped this vehicle today for a left lane violation on I-65. The driver had approximately 20 cars slowed behind her because she would not move back to the right lane.



Again...if there are vehicles behind you, you must move to the right lane to allow them to pass. pic.twitter.com/tePjJ1Xigy