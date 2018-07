Le proprio du Super Aqua Club de nouveau arrêté

Déjà accusé d’agression sexuelle sur un adolescent, le propriétaire du Super Aqua Club de Pointe-Calumet a de nouveau été arrêté mercredi matin, concernant une «série d’agressions à caractère sexuel».

Réjean Julien Proulx a été arrêté à Piedmont, dans les Laurentides, par les enquêteurs des crimes majeurs en vertu d’un mandat d’arrestation.

L’homme de 57 ans est soupçonné de contacts sexuels, incitation à des contacts sexuels et agression sexuelle, des gestes qu'il aurait commis sur un adolescent sur une période de six ans, entre 1994 et 2000.

L’homme d’affaires devait comparaître mercredi après-midi au palais de justice de Saint-Jérôme.

Le 15 juin dernier, Réjean Julien Proulx avait été arrêté une première fois par les policiers de la Régie de police du Lac des Deux-Montagnes pour des infractions de nature sexuelle présumément commises alors qu’il était en situation d’autorité.

Le Service des enquêtes des crimes majeurs de la Sûreté du Québec a ensuite pris le relais dans cette affaire.

Puisqu’il pourrait y avoir plusieurs autres victimes dans ce dossier, la structure de gestions des enquêtes, coordonnée par la Sûreté du Québec, a été déployée.