Le soleil disparaît mystérieusement pendant 3 heures en Sibérie

Les résidents de deux villages reculés de la Sibérie ont été témoins d’un phénomène fort inhabituel, du jamais vu en plein mois de juillet.

Dans cette région où l’hiver s’étire d’octobre à avril, le mois de juillet est le moment de l’année où les résidents peuvent profiter de plus de 20 heures d’ensoleillement par jour, au lieu de deux en hiver, rapporte Live Science.

Sun blanked out in Arctic Siberia. Locals in north of Yakutia said daylight was completely gone for several hours https://t.co/m9qbgj5OoD pic.twitter.com/wapZB2YUkt