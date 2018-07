Les 3 mousquetaires de Glen Abbey

OAKVILLE | Trois Québécois participent à l’Omnium canadien, une première depuis 20 ans. Hugo Bernard, Joey Savoie et Marc-Étienne Bussières représentent fièrement la fleur de lys sur les allées du club de golf Glen Abbey dès jeudi matin. Ils n’y sont pas en touristes.

Il faut remonter à septembre 1998 pour trouver un si fort contingent de la Belle Province. Cette année-là, Marc Girouard, Jean-Louis Lamarre, Kevin Sénécal et Stéphane Talbot avaient participé au tournoi. Talbot est le dernier à avoir résisté au couperet. C’était en 1997, au club Royal Montréal.

À l’inverse du Canadien qui vise les séries éliminatoires de la LNH depuis des années, les trois cogneurs québécois ne visent pas uniquement une participation aux rondes du week-end. Ils fondent de véritables espoirs alors qu’ils se tirailleront face à l’un des meilleurs plateaux de golfeurs des 10 dernières années.

Dustin Johnson, Brooks Koepka, Sergio Garcia, Bubba Watson, Tony Finau, Tommy Fleetwood ont entre autres débarqué à Oakville pour cette 109e édition du championnat national, une dernière à Glen Abbey.

Avec 12 des 50 meilleurs golfeurs au monde et 6 des 30 meilleurs au classement de la coupe FedEx, la compétition s’annonce donc relevée.

Objectifs

« J’ai de grandes attentes. Je veux jouer quatre bonnes rondes. Résister de justesse au couperet ne suffirait pas. Je dois en faire plus », a exprimé avec assurance le jeune talent de Mont-Saint-Hilaire Hugo Bernard.

L’an dernier, il avait subi le couperet par un seul petit coup. À sa troisième présence à l’Omnium canadien, il espère figurer beaucoup plus haut au tableau. Fort d’une bonne saison chez les amateurs, le golfeur de 23 ans occupe actuellement le 43e échelon mondial du classement amateur. Il a posé son sac en banlieue de Toronto, mieux préparé et en pleine confiance.

« Participer aux rondes du week-end devrait être une formalité, a ajouté son coéquipier Joey Savoie, qui vit son baptême du feu au sein du grand circuit. Si nous jouons à la hauteur de notre talent, ce serait le minimum. Avec notre talent, le développement de notre jeu et notre expérience, nous devrions connaître une bonne semaine ici. »

Avec le billet du meilleur joueur de la PGA du Canada méritant une exemption au tournoi, Bussières veut changer la donne. Depuis 2005, aucun tenant de ce titre n’a réussi à se faufiler dans les rondes du week-end.

Fébrilité

« Il faut voir plus haut que le couperet. Regarder le tableau de pointage et s’informer du pointage minimal, ce n’est pas assez. J’anticipe ce tournoi depuis très longtemps. C’est ma première présence et j’espère que ce ne sera pas la dernière. Il faut casser la tendance », a souligné le professionnel adjoint du Golf et Académie Longchamp, en Estrie.

Bussières a découvert Glen Abbey l’automne dernier alors qu’il avait déjà son billet pour Oakville.

« J’aime beaucoup ce parcours. Il faudra s’adapter aux conditions. Je travaille sur mon élan et mon jeu depuis deux semaines », a expliqué celui qui a récemment visité le prestigieux club de Memphrémagog pour peaufiner ses roulés.

Jumelé à Brendon de Jonge et Bronson Burgoon, il se méfiera des 10e et 11e trous. Il a d’ailleurs déjà averti son cadet de le forcer à opter pour la bonne stratégie s’il rate l’allée à l’un de ses coups de départ sur ces deux normales quatre où l’herbe haute guette les balles égarées et peut gâcher le pointage. Le hasard a également voulu qu’il les négocie dès le départ jeudi matin alors qu’il débutera au tertre du 10e.

► La première ronde pourrait être perturbée par de violents orages cet après-midi.

► Pat Fletcher est le dernier Canadien à avoir remporté l’Omnium national. Une disette qui dure depuis 1954.

Omnium canadien

Glen Abbey, Oakville, Ontario

109e Omnium canadien

Terrain : Club Glen Abbey

Club Glen Abbey Lieu : Oakville, Ontario

Oakville, Ontario Architecte : Jack Nicklaus

Jack Nicklaus Champion en titre : Jhonattan Vegas

Jhonattan Vegas Nombre de golfeurs canadiens dans le tableau cette année : 21

Bourse totale : 6,2 M$

6,2 M$ Normale : 72

72 7253 verges

♦ Dernier joueur à avoir gagné trois fois de suite un tournoi de la PGA : Steve Stricker à la Classique John Deere, de 2009 à 2011

♦ Dernier joueur à avoir remporté l’Omnium américain et l’Omnium canadien la même année : Tiger Woods, en 2000

♦ Plus bas pointage (18 trous) : 60 (-10) par Carl Petterson, en 2010

♦ Plus bas pointage après 36 trous à Glen Abbey : 129 (-15) par Chez Reavie (2008) et Scott Dunlap (1996)

► 8h : Matt Kuchar, Kevin Kisner, Tony Finau

► 13 h 15 : Brooks Keopka, Jhonattan Vegas, Tommy Fleetwood

► 1998 : Dernière fois où plus de trois golfeurs québécois ont participé à l’Omnium canadien. Marc Girouard, Jean-Louis Lamarre, Kevin Senecal et Stéphane Talbot n’avaient toutefois pas résisté au couperet placé à 146 coups (+2).

Le terrain plus en beauté que jamais

Glen Abbey a revêtu son plus bel habit pour dire adieu à l’Omnium canadien. Cette 30e et dernière édition à Oakville se déroulera dans des conditions quasi parfaites.

Le parcours dessiné par Jack Nicklaus dans les années 1970 est ironiquement splendide avant de devenir un complexe immobilier. L’an prochain, le championnat national déménagera au club de Hamilton en changeant entre autres de case horaire dans le calendrier de la PGA.

« Ce parcours est probablement dans les meilleures conditions que j’ai vues, a noté Dustin Johnson, qui en est à sa sixième participation au tournoi canadien. Ce sera une bonne semaine. J’ai terminé deuxième à deux reprises ici. Je suis passé très près de gagner, donc j’ai de bons souvenirs. J’espère que je pourrai faire mieux à cette dernière édition. Ce serait très spécial. »

« C’est plaisant de débarquer ici, spécialement après l’Omnium britannique à Carnoustie la semaine dernière. C’est un très beau parcours et un bon test. C’est agréable de jouer sur des verts plus tendres. Ils sont à la vitesse parfaite de 11 ou 12 pieds sur le stimpmeter. Ça donnera un excellent spectacle », a relaté le champion de l’Omnium américain, Brooks Koepka, qui avait pris le 15e rang à sa seule présence à Glen Abbey en 2015.

Celui-ci a expliqué sa présence à Glen Abbey cette année en raison de son absence prolongée de quatre mois au début de la saison. Présentement au 13e rang du classement de la coupe FedEx après 10 tournois, l’Américain de 28 ans devait enchaîner ses sorties avant d’entreprendre les éliminatoires, dans un mois.

Si « DJ » ou Keopka parvenait dimanche après-midi à mettre le grappin sur le trophée, il deviendrait le 16e golfeur à remporter l’Omnium des États-Unis et l’Omnium canadien.

Bonne affaire

Le déplacement de l’Omnium canadien au calendrier 2019 est positif, selon les golfeurs sondés sur le sujet. En le plaçant la semaine précédant l’Omnium des États-Unis, le Canada accueillera la crème des meilleurs golfeurs. Dans leurs habitudes, ils souhaitent toujours se faire les dents et peaufiner leur préparation avant un championnat majeur.

Seul petit hic qui pourrait déplaire aux pros : le voyagement. C’est que l’Omnium américain sera présenté sur la côte ouest à Pebble Beach.

« Ce sera le problème. D’abord sur la côte est, ensuite sur la côte ouest avant de revenir au Connecticut pour le championnat Travelers, a indiqué Koepka. Dépendamment des horaires, peut-être que certains gars ne joueront pas, mais je suis persuadé que le plateau sera très relevé au cours des prochaines années. »

