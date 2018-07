Recherchez des tomates fermes et de couleur franche. Et surtout, ne les mettez jamais au frigo ! Les tomates sont des fruits fragiles qui ont besoin d’être dorlotés et qui détestent le froid. À bien y penser, j’étais peut-être une tomate dans une autre vie. Au moins, je crois que cela m’aurait plu : se dorer au soleil, afficher une couleur éclatante et égayer la table... pas mal belle la vie de tomate !