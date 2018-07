Dans moins d’une semaine, les athlètes les plus en forme du monde s’affronteront dans le cadre des Jeux de CrossFit 2018. Ce qui semblait juste une forme d’entraînement à la mode il y a une décennie est devenu un mode de vie – et un gagne-pain – pour un nombre toujours plus grand d’athlètes partout dans le monde. Rencontre avec Michèle Letendre, ex-athlète et entraîneuse réputée de CrossFit.

« Aujourd’hui, il ne serait plus possible pour un athlète de commencer le CrossFit, puis de se rendre aux Jeux un ou deux ans plus tard par lui-même, dit Michèle Letendre. Le calibre est tel que cela prend des années à se démarquer. Les meilleurs s’entourent bien souvent d’une panoplie d’entraîneurs, par exemple un pour la gymnastique, un autre pour la course, un pour l’haltérophilie... »

Dans le milieu depuis près de 10 ans, Michèle Letendre est l’une des doyennes du sport au Québec, ayant participé à six Jeux, s’adj même la 4e place en 2014. Aujourd’hui retraitée, la Montréalaise de 32 ans se dédie à la préparation physique d’athlètes, dont la favorite québécoise Carol-Ann Reason-Thibault, 30 ans, qui devrait se classer dans le top 10, et le favori canadien, Patrick Vellner, 28 ans, un candidat sérieux au podium cette année.

S’entraîner pour tout réussir

« Patrick s’entraîne entre deux et cinq heures par jour, jusqu’à sept heures par jour le week-end, ou lorsqu’il n’est pas à l’école. Carol-Ann, j’ai dû travailler fort avec elle pour lui faire découvrir les bénéfices des jours de repos. Elle s’entraîne entre quatre et sept heures par jour, mais elle a adopté une journée de récupération dans sa charge hebdomadaire », mentionne Michèle Letendre.

Ce volume colossal s’explique notamment par le défi que doivent relever les meilleurs athlètes de CrossFit, soit celui d’être performants dans chacune des 10 compétences physiques : l’endurance cardiovasculaire, l’endurance musculaire, la force, la souplesse, la puissance, la vitesse, l’agilité, la psychomotricité, l’équilibre et la précision.

Les athlètes doivent aussi diversifier leur entraînement. On attend d’eux qu’ils soient aussi capables de maîtriser presque n’importe quel sport.

« Aux Jeux, il peut y avoir une épreuve d’à peu près n’importe quoi, par exemple une épreuve de vélo de route ou de natation en eau libre. Il faut que les athlètes aient acquis une bonne technique pour être performants», donne en exemple Michèle Letendre, qui invite ses athlètes à des séances de perfectionnement complémentaires aux entraînements en salle.

« C’est l’une des grandes forces de Patrick (Vellner). Il réussit à développer les habiletés précises de plusieurs sports très facilement. Avec Carol-Ann, on a travaillé son adaptabilité, parce que hors du gym, ce n’était pas là où elle était la plus constante », ajoute l’entraîneuse.

Photo Johany Jutras

Deuxième carrière

« Un bon athlète de CrossFit n’accotera peut-être pas la charge maximale d’un expert d’haltérophilie, mais à 90 % de l’effort, c’est lui qui sera le plus constant. Il soulèvera cette charge, systématiquement, peu importe son niveau d’épuisement », dit Michèle Letendre, qui travaille énormément la « force endurante » de ses athlètes.

Encore aujourd’hui, les meilleurs proviennent majoritairement d’un second sport qu’ils ont exercé pendant des années, le CrossFit s’étant dessiné comme une deuxième carrière.

« Carol-Ann était boxeuse, Patrick, gymnaste », illustre l’entraîneuse.

Forts de leur spécialisation, ils se concentrent à développer leur polyvalence pour attaquer n’importe quelle épreuve que l’organisation mettra sur leur parcours, la nature de celles-ci demeurant secrète.

Aujourd’hui, il n’est plus question d’être excellent dans tout pour ces athlètes, il faut l’être encore plus, et plus que jamais.

Les Jeux en bref

Quoi : 2018, Reebok CrossFit Games

Quand : Du 1er au 5 août 2018

Qui : les 40 hommes, les 40 femmes et les 40 équipes les plus en forme du monde ainsi que 240 athlètes masters

Les trois Québécois individuels à surveiller

Alexandre Caron, 22 ans, de Québec

Chloé Gauvin-David, 26 ans, de Deux-Montagnes

Carol-Ann Reason-Thibault, 30 ans, de Québec

Et Patrick Vellner, de l’Alberta, et Meredith Root, de la Colombie-Britannique.

En équipe

♦ CrossFit Pro1 de Montréal, constituée de :

Lorraine Allard (capitaine)

Roch Proteau (entraîneur)

Manon Lesur

David Fontaine

Cédric Lapointe

Pour ne rien manquer : games.crossfit.com/

Carol-Ann Reason-Thibault

► Âge : 30 ans

► Originaire : Québec

► Formation : Boxe

► CrossFit depuis : 2012, 4e participation aux Jeux

► Meilleure performance : 13e aux Jeux en 2017, et 6e aux Opens en 2015, 2016 et 2017

Exemples de performance

Meilleur 5 km : 21 min 15 s

Maximum de pull-ups : 59

Deadlift: 375 lb

Squat arrière : 280 lb

Objectif aux Jeux : une position dans le top 10

Ses forces : gymnastique et endurance

Ses faiblesses : haltérophilie et agilité

Patrick Vellner

► Âge : 28 ans

► Originaire : Red Deer, Alberta (a étudié à McGill)

► Formation : gymnastique

► CrossFit depuis : 2013, 4e qualification aux Jeux

► Meilleure performance : 3e aux Jeux de 2016

Exemples de performance

Meilleur 5 km : 18 min 50 s

Maximum de pull-ups : 64

Deadlift: 555 lb

Squat arrière : 455 lb

Objectif aux Jeux : gagner

Ses forces : gymnastique et odd object (objets atypiques lourds à soulever ou à manipuler)

Ses faiblesses : haltérophilie

Chloé Gauvin-David

► Âge : 26 ans

► Originaire : Deux-Montagnes

► Formation : Gymnaste

► CrossFit depuis : 2012, 1re qualification aux Jeux

► Meilleure performance : 5e aux Régionaux en 2018

Exemples de performance

Meilleur 5 km : 22 min

Maximum de pull-ups : 60

Deadlift: 345 lb

Squat arrière : 270 lb

Objectif aux Jeux : vivre l’expérience

Ses forces : capacité aérobique en gymnastique

Ses faiblesses : haltérophilie

Alexandre Caron

► Âge : 22 ans

► Originaire : Lévis

► Formation : Hockey

► CrossFit depuis : 2013, 1re qualification individuelle aux Jeux

► Meilleure performance : 4e aux Régionaux

Exemples de performance

Meilleur 5 km : 19 min 2 s

Maximum de pull-ups : 60

Deadlift: 545 lb

Squat arrière : 460 lb

Objectif aux Jeux : offrir sa meilleure performance sans se soucier du classement

Ses forces : capacité aérobique et mouvements simples

Ses faiblesses : natation et gymnastique