La Caisse Desjardins d’Anjou-Tétreaultville a organisé un lunch aux homards au profit de la Maison de naissances de l’est de Montréal. Cette maison, le quatrième établissement du genre sur l’île de Montréal, permettra chaque année à près de 400 femmes d’y accoucher.

Photos : Chantal Poirier, Martin Alarie, Pascale Vallée, courtoisie

Avant de prendre sa retraite, Daniel Hébert, directeur général de la Caisse Desjardins d’Anjou-Tétreaultville, qu’on aperçoit en compagnie de Michel Tourangeau, Bob L’éclair, Louis-Stéphane Dubois, Marleen Dehertog et Daniel Boyer, a organisé tout un lunch aux homards.

La Maison de naissances de l’est de Montréal comptera sur une équipe de 10 sages-femmes qui pourront aussi faire de l’accompagnement au cours des accouchements à domicile ou à l’hôpital. Sylvain Tremblay est accompagné de Nathalie Riopel, Karine Bernard et Marc Bouvier.

Le lunch aux homards a eu lieu au club de golf Métropolitain. Dans l’ordre habituel, on aperçoit Pascal Cadieux, Marie-Hélène Beaudet, Richard Coutu, Jacques Baril et Johanne Roy.

La Maison de naissances de l’est de Montréal permettra aux parents de choisir leur lieu d’accouchement. Denis Risler est entouré d’Hélène Bouchard, Andrée Hénault, Isabelle Foisy et Jacinthe Sicotte.

Le petit-fils de bergie

La Classique de baseball Claude Raymond regroupe 90 des meilleurs joueurs bantams du Québec. Sur la photo, on aperçoit Serge Gravel, Claude Raymond, un ancien lanceur des Expos, et le petit-fils de Michel Bergeron, Alexis Gravel, qui a été choisi le Joueur d’un match.

Baladodiffusion

Je me suis retrouvé sur le toit d’une maison dans le secteur Centre-Sud de Montréal pour participer à la baladodiffusion Le Jean-Claude, animée par Vanessa Cournoyer et Daniel Savoie. L’expérience a été formidable. Sur la photo, on aperçoit Mathieu-David Crépin, François Del Fante, Vanessa Cournoyer et Daniel Savoie.

Festival vins et histoire de Terrebonne

La 22e édition du Festival vins et histoire de Terrebonne se tiendra du 10 au 12 août sur l’Île-des-Moulins, à Terrebonne. Sur la photo, on aperçoit de gauche à droite Mathieu Traversy, député, André Shatskoff, DG de la Caisse Desjardins de Terrebonne, Louise Martin, de la SODECT, Marc-André Plante, maire de Terrebonne, Claude Morin, de la SODECT, Mathieu Lemay, député, et Éric Thiffault, DG délégué de Tergel (partenaire de l’événement).