Mario Lemieux vend sa luxueuse demeure de Mont-Tremblant

Le propriétaire des Penguins de Pittsburgh Mario Lemieux veut se départir de son luxueux château de Mont-Tremblant pour près de 22 millions de dollars.

Le Québécois, qui a porté le mythique numéro 66 pendant sa carrière, a mis sa demeure pour la somme de 21 999 066 dollars!

Selon les recherches de TVANouvelles.ca, cette demeure serait donc la plus chère en vente actuellement sur le territoire québécois.

Le Château Fleur de Lys, dont la construction avait été amorcée en 2009, était la propriété du célèbre hockeyeur depuis 2012.

De style européen avec une influence québécoise, le château est situé sur les flancs de la station de ski Mont-Tremblant.

La propriété offre près de 17 000 pieds carrés d’espace habitable, selon la fiche de vente de l’agence Engel & Volkers qui a le mandat de trouver un acheteur à cette propriété.

Toutes les chambres du somptueux château inspiré du Château Frontenac ont une vue magnifique sur le lac Tremblant.

Du plancher chauffant a été installé dans toutes les pièces de la demeure, qui comprend également 17 foyers.

La résidence possède un four à pizza, une chambre froide, un bar et un cellier, une salle de cinéma, une chambre de déchets réfrigérée, une grande pièce pour entreposer les skis, un gym, un spa, une douche vichy et une douche vapeur.

À l’extérieur, la demeure comprend un court de paddle tennis, une piscine creusée, une douche extérieure et 4,5 garages.

La maison d’invités située à côté de la résidence principale comprend deux chambres à coucher et une grande terrasse.

Consultez le site de l’agence Engel & Volkers pour plus de détails.