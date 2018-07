Gestion du marquage des rues: l’administration Plante admet que «c’est un peu la maison des fous»

L’administration de la mairesse Valérie Plante l’admet: Montréal accuse d’un sérieux retard dans le marquage de rues et la gestion de ce dossier est problématique. Il suffit d'ailleurs de sillonner quelques rues pour se rendre compte que des bandes d’arrêt ou cyclables ont pratiquement disparu de la chaussée.

Alors que plusieurs cyclistes exaspérés partagent sur les réseaux sociaux des photos de pistes presque effacées, la conseillère Marianne Giguère, responsable en matière de transports actifs, a déclaré que la complexité administrative entourant le marquage de rues lui faisait penser «à la maison des fous dans les douze travaux d’Astérix».

L'élue de Projet Montréal a tenu ces propos mercredi à l’émission de radio Gravel le matin que l’élue de Projet Montréal. Se disant consciente du retard dans le marquage de plusieurs rues, elle a expliqué que son administration avait à coeur ce dossier, mais qu’une fois arrivée au pouvoir, son équipe a pris du temps à comprendre qui, parmi les nombreux départements, assurait ce service.

Il est vrai que cette situation parait complexe. L’équipe dédiée à la signalisation et au marquage des rues est basée dans l’arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie, mais pourvoit au service à la majorité des arrondissements centraux. Cependant, selon ce qu'avait affirmé Valérie Plante lors d’une séance du conseil d’arrondissement de Ville-Marie en juillet dernier, l'équipe en question appartient à la Ville centre. «C’est pas Rosemont qui décide», avait-elle insisté.

Changer les choses

«C’est vrai que la gestion est particulière, mais Marianne Giguère a peut-être un peu exagéré en parlant de la maison des fous», laisse tomber Youssef Amane, attaché de presse au Comité exécutif de la Ville de Montréal. En entrevue avec le Journaldemontréal.com, il insiste pour dire que l’administration est très consciente des importants retards sur le marquage, qui seraient liés au printemps très pluvieux qui a longuement retardé le début des opérations. «Je vous assure que le mot d’ordre à nos équipes est de travailler le plus vite possible», indique M. Amane.

Pour s’assurer de changer les choses pour les années à venir, la mairesse a récemment mandaté le service d’optimisation des opérations, qui se chargera de revoir la question de la gouvernance, de la taille de l’équipe dédiée au service, mais aussi d’étudier les types de peinture et de nouvelles technologies qui pourraient assurer une plus longue durabilité aux marquages.

Certains marquages colorés pourraient se faire en thermoplastique, une substance plus coûteuse mais qui résiste mieux aux intempéries, avait laissé savoir Valérie Plante lors du conseil d’arrondissement du 4 juillet. «La question de la durabilité de la peinture au sol est délicate, expliquait-elle aux citoyens présents, car ce qui dure longtemps n’est pas nécessairement bon pour l’environnement». Elle avait conclu en disant que son administration souhaite avant tout prioriser les pistes cyclables protégées par des terre-pleins, ou encore celles munies de bollards, car elles sont plus sécuritaires et qu’elles règlent la question du marquage.

