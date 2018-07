Maudite marijuana!

Quel plaisir aura-t-on à vivre dans un pays où tout le monde sera gelé? Quelle image on va donner au monde? Vous aurez beau me dire que les spécialistes minimisent les conséquences de cette légalisation, je refuse de les croire. Comment pouvez-vous affirmer, vous une femme sensée que « On peut au moins espérer que les campagnes de prévention que compte faire le gouvernement pour sensibiliser les citoyens au danger de cette substance, aient le même effet dissuasif que pour l’alcool et la cigarette »?

Un citoyen exaspéré par les dérives de son premier ministre

Ce n’est quand même pas moi qui invente les statistiques. On y dit que les lois de plus en plus sévères sur le tabac depuis les 15 dernières années ont assuré au Canada une baisse sensible de consommation du tabac chez tous les groupes d’âge, particulièrement chez les femmes et les adolescents. Pareil pour la consommation d’alcool des Québécois qui est passée en cinq ans selon Éduc’alcool (entre 2012 et 2017) de 3.3 verres à 3 verres en moyenne par personne.