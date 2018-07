On « peut-tu » être bien, à l’aise et décontracté ne serait-ce qu’une couple d’heures ? Quand il ne pleut pas sans cesse pendant des jours et des nuits, on tombe dans la canicule qui, maintenant, est en train de calciner le mois de juillet.

L’expression « crever de chaleur » n’a jamais eu autant de sens et ça ne lâche pas. Même les trains doivent rouler moins vite parce que les rails peuvent se déformer sous la chaleur intense.

En Allemagne où la canicule frappe aussi, pénurie de bière. En France et quelques autres pays producteurs, on commence à redouter un impact drainant dans la culture du vin et de l’huile d’olive.

Nous, nos agriculteurs manquent de fourrage pour nourrir le bétail, donc les bœufs mangent moins et n’engraissent plus. Les vaches, elles, sont stressées et donnent moins de lait. On n’est pas rendu au lait en poudre, mais pas loin.

ON SE CALME

Pendant ce temps, on consomme plus d’électricité pour l’air conditionné dans nos grandes surfaces. Les cours d’eau baissent à vue d’œil. Il y a plus de pollution, les gazons jaunissent et la menace des incendies de forêt ne cesse de grandir.

Deux gars sont venus refaire la toiture de mon voisin la semaine passée. Ils avaient la bouteille d’eau à la bouche aux cinq minutes.

Et cette semaine, comme si ce n’était pas assez, on se tape le combo canicule-pluie. Tout est croche et on ne peut même plus avoir de liquide à la SAQ, mais ça, c’est une autre histoire.

Si ça continue, je ne serais pas surpris que le ministre Barrette octroie une prime aux médecins spécialistes qui suent.

MERCREDISMES

Autre conséquence de la légalisation du pot. À la GRC, 12 chiens renifleurs vont perdre leur emploi.

Sécheresse. Arrêtez le projet du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, il se peut qu’on en ait plus besoin.

Autre message de Trump à l’Iran : « Poutine fait dire que je ne suis pas de bonne humeur. »

« L’eau du fleuve est vraiment trop basse. » (Un esturgeon à 4 pattes sur une île nouvelle)

Nouveau en agriculture. Les poules branchées sur des thermopontes.

À DEMAIN

N’oubliez surtout pas d’avoir du plaisir. C’est un ordre.