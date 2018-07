Relancer la saison en battant les Eskimos

MONTRÉAL - Même s’ils partagent la pire fiche de la Ligue canadienne de football, les Alouettes (1-4) pourraient revenir dans la course aux éliminatoires avec une victoire contre Edmonton (3-2) au stade Percival-Molson, jeudi soir.

Ils devanceraient provisoirement les Argonauts de Toronto (1-4) tout en rejoignant Hamilton (2-3) au deuxième rang de la division Est au chapitre des points au classement.

Pour y arriver, l’entraineur-chef des Alouettes Mike Sherman affirme que ses hommes devront se méfier du quart des Eskimos Mike Reilly, qu’il a louangé.

«On doit réduire son efficacité. Il est tellement bon à ce qu’il fait. On ne peut pas lui laisser la vie facile, faudra qu’il mérite ses verges. S’il y a un receveur de libre, il le trouvera. Si vous faites une erreur, il vous le fera payer. Il faudra jouer parfaitement défensivement pour le contenir», a-t-il indiqué en point de presse, mercredi.

Le secondeur Hénoc Muamba, qui porte les couleurs des Alouettes, a aussi vanté l’attaque d’Edmonton.

«Ils ont une équipe bien équilibrée. Ils ont de bons receveurs, un bon porteur, un bon leader comme quart. Ils ont une très bonne ligne offensive, ils sont très grands, ils pèsent beaucoup. Mais on va utiliser nos avantages. On est une équipe athlétique et rapide en défensive», a-t-il souligné.

Avec l’ajout de Tony Washington, obtenu des Tiger-Cats avec Manziel, la ligne offensive, décimée par les blessures depuis le début de la saison, devrait être renforcée.

Sherman a mentionné qu’il s’agit d’une des clefs pour produire davantage en attaque, lui qui a noté que son équipe, la pire de la ligue dans ce domaine, devra inscrire plus de points si elle veut l’emporter.

Le receveur Adarius Bowman, obtenu lundi des Blue Bombers de Winnipeg, ne s’est toujours pas entraîné avec les Alouettes. Absent mercredi, il ne sera pas en uniforme jeudi.