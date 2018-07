Ryan Hunter a une place à gagner chez les Chiefs

Pour la plupart des vétérans dans la NFL, le camp d’entraînement n’est qu’un passage obligé vers la saison. Pour le Franco-Ontarien Ryan Hunter, mis sous contrat comme agent libre au printemps par les Chiefs de Kansas City, c’est l’étape ultime à franchir pour prouver qu’il mérite une place comme membre à part entière de l’équipe.

Le joueur de ligne offensive, d’une certaine façon, suit un peu la même trajectoire qu’Antony Auclair avec les Buccaneers à pareille date l’an passé.

Ignoré au repêchage lui aussi, Hunter s’est vu offrir un contrat par les Chiefs dans les heures suivant l’encan.

Mais dans la NFL, c’est connu, les contrats sont vite passés à la déchiqueteuse si le joueur en question faillit à la tâche. Dans son cas, les semaines à venir à Kansas City s’avèrent donc cruciales.

« Il y a certainement un peu de nervosité, mais surtout de l’excitation. Ça faisait quatre semaines qu’on ne pratiquait pas, qu’il n’y avait pas de réunions. Je suis vraiment excité et j’espère que c’est le début d’une longue saison », a dit au Journal celui qui a sauté sur le terrain avec les recrues lundi et en compagnie du reste de l’équipe depuis mercredi.

Un bon départ

En mai et juin, Hunter a savouré un avant-goût du camp lors des entraînements printaniers.

S’il estime avoir été à la hauteur, le gaillard de 6 pi 5 po et 322 lb sait que tout passe ou tout casse d’ici la fin du mois d’août.

« Il y a beaucoup plus de stress parce que je sais ce qui est en jeu. Il y a une trentaine de joueurs qui vont se faire couper à la fin du camp d’entraînement. C’est une grosse portion de l’équipe. J’espère que j’en aurai fait assez au bout de ces quelques semaines d’entraînement pour démontrer aux entraîneurs que je dois rester ici », a-t-il résumé.

« Si tu n’as pas confiance en toi-même, il y a très peu de chances que tu fasses l’équipe. Je peux encore faire beaucoup de choses pour m’améliorer, mais je pense que je suis dans une bonne position. Si je continue de la même façon qu’au printemps, tout va être correct », croit-il.

Garde à gauche

Hunter, dont les parents sont originaires du Témiscamingue, au Québec, et qui a grandi à North Bay, en Ontario, évolue principalement comme garde à gauche à l’entraînement. Il s’agit de la seule position sur la ligne offensive des Chiefs qui n’est pas coulée dans le béton.

Le partant, sauf avis contraire, est le joueur de troisième année Parker Ehinger, mais derrière lui, la voie semble libre. Hunter tente donc d’apprivoiser cette position, lui qui a évolué comme bloqueur à ses deux dernières saisons universitaires à Bowling Green.

« Au début de ma carrière universitaire, je m’entraînais comme garde à gauche. J’ai eu la chance de jouer un peu aux cinq positions sur la ligne, donc la courbe d’apprentissage n’est pas trop grande. Ça me prend quelque temps pour me sentir naturel, mais ça aide beaucoup de jouer à la même position quelques jours de suite », a-t-il dit.

Les Chiefs disputent un premier match préparatoire le 9 août, face aux Texans de Houston. Ils boucleront leur parcours présaison le 30 août face aux Packers de Green Bay et Hunter sera alors fixé sur son sort.

« Ma famille vient du Québec, comme Laurent. On a vécu tous les deux au Canada et ça nous rapproche. C’est bon de savoir qu’il peut m’aider. Quand tu es nerveux parce que tu veux atteindre tes objectifs, ça aide d’avoir autour de toi des gens avec qui tu te sens confortable », a mentionné Hunter.

« On se ressemble vraiment dans notre façon d’être et les gars l’appellent Larry junior ! C’est une belle dynamique. Je pense que ça va bien aller pour lui. C’est le genre d’accueil que j’aurais aimé avoir quand je suis arrivé, donc c’est bien de lui offrir ça. »

« Pendant les dernières semaines, je me suis entraîné beaucoup avec Mitch et il m’a aidé à me préparer pour le camp. On s’est poussés beaucoup tous les deux. Laurent et Mitch, ce sont deux joueurs qui sont des modèles à suivre pour moi. »