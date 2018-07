Shome veut saisir sa chance

VANCOUVER | Rémi Garde est reconnu pour développer les jeunes joueurs et il a entrepris quelques projets depuis son arrivée à l’Impact.

On sait qu’il accorde beaucoup d’importance aux jeunes issus de l’Académie, comme en témoigne la place récemment accordée à Mathieu Choinière et Clément Bayiha. Il a également permis à Ken Krolicki de progresser à la vitesse grand V.

Son prochain chantier semble être Shamit Shome, 20 ans seulement. Le milieu de terrain originaire d’Edmonton a été choisi en deuxième ronde du repêchage de 2017, et il commence enfin à obtenir des minutes.

L’an passé, il n’a joué que huit minutes dans le tout dernier match de la saison. Cette saison, il en compte déjà 249 et a été titulaire lors de deux des trois derniers matchs de MLS.

Confiance

« C’est excitant pour moi d’obtenir du temps de jeu. J’espère pouvoir continuer d’obtenir des occasions et en profiter », a convenu Shome.

Celui-ci était au sein de la formation canadienne U21 qui a participé au Tournoi de Toulon et qui n’a pas perdu un seul match (1-0-2).

Ce séjour dans la formation dirigée par son ancien entraîneur de l’Impact, Mauro Biello, a permis à Shome de se bâtir une certaine confiance.

« J’avais besoin d’obtenir des matchs sur une base constante, et ce séjour avec l’équipe canadienne m’a donné une bonne dose de confiance. »

Preuve que Rémi Garde n’hésite pas à témoigner sa confiance à ses jeunes joueurs, il a titularisé Shome lors du match contre les Timbers de Portland, samedi dernier.

« C’était un gros match et je suis content qu’il m’ait fait confiance pour y participer », a-t-il commenté.

« L’atmosphère était assez folle, alors il y avait beaucoup de pression. J’étais pas mal nerveux au début et je pense que c’était évident pendant les cinq ou dix premières minutes. Après ça, j’étais assez confiant et je crois avoir fait un travail convenable. »

Shome a profité de l’encadrement de ses coéquipiers afin de trouver ses repères et son calme.

« Il y a eu ce moment où j’ai reçu une passe de Sam [Piette]. J’ai réagi nerveusement et j’ai entendu “relaxe, tu as du temps”, et à partir de ce moment, je suis entré dans le match. »

Dire qu’il aurait même pu marquer son premier but chez les professionnels avec un peu plus de précision en première demie.

« Je dois continuer de travailler pour profiter de mes chances », a-t-il dit.