Six petits frères pour le ComediHa! Fest

ComediHa! aura bientôt des petits frères partout au Québec. Pour célébrer ses 20 ans, le festival d’humour basé à Québec s’installera en 2019 à Saguenay, Petite-Vallée, Sherbrooke, Rimouski, Trois-Rivières et tentera même une percée à Ottawa, a appris en primeur Le Journal.

Deux autres villes du Québec sont en pourparlers avec ComediHa!, a révélé son fondateur, Sylvain Parent-Bédard, qui n’envisage cependant pas de mettre les pieds sur l’île de Montréal, où Juste pour rire et le Grand Montréal comédie fest se partagent le marché.

« Ce n’est pas dans les plans de faire un festival dans la région de Montréal. On va respecter les entités existantes », affirme M. Parent-Bédard.

Dans le reste du Québec, par contre, ComediHa! appuie sur l’accélérateur. Le succès du projet-pilote à Saguenay, où ComediHa! avait présenté un festival sur trois jours, en août 2017, a convaincu Sylvain Parent-Bédard de concrétiser un vieux rêve.

« Ça fait très longtemps que je veux que ComediHa! Fest aille à la rencontre des publics des différentes régions du Québec et que je souhaite donner l’occasion aux artistes d’aller rencontrer les fans dans un environnement de festival où on teste des choses, où on va au-delà de ce qui se fait dans une tournée de one-man-show. »

Des événements annuels

Tous ces nouveaux festivals associés à la bannière ComediHa! seront présentés sur quatre ou cinq jours, à l’exception de celui d’Ottawa, qui s’étendra sur presque deux semaines.

« Ottawa fait partie de notre plan de développement de notre volet anglophone. Mais on le fait vraiment en toute humilité. Le festival sera plus long, pour différentes raisons, mais il ne sera pas vraiment plus gros que ce qu’on fait dans les régions du Québec », dit Sylvain Parent-Bédard.

Ce dernier souhaite que tous ces festivals, qui auront chacun une programmation distincte et auront la liberté de donner une chance à des talents locaux, puissent devenir des événements annuels en marge du grand festival présenté à Québec. C’est d’ailleurs pourquoi ComediHa! s’est associé avec des diffuseurs locaux et des partenaires privés dans chaque région, explique Sylvain Parent-Bédard.

« On veut que les citoyens des régions s’accaparent leurs festivals. Nous allons créer des comités en collaboration avec les diffuseurs et les salles de spectacles existants. »

Quant au ComediHa! Fest-Québec, Sylvain Parent-Bédard dit avoir déjà en tête des projets pour célébrer le 20e anniversaire. Il aimerait attirer une tête d’affiche internationale, mais n’en fait pas un élément essentiel.

La 19e édition du ComediHa! Fest-Québec se tiendra du 8 au 19 août prochains.

Les nouveaux festivals de ComediHa!

ComediHa! Fest-Saguenay : du 4 au 7 juillet 2019 (Diffusion Saguenay)

ComediHa! Fest-Petite-Vallée : du 18 au 22 juillet 2019 (Village en chanson)

ComediHa! Fest-Ottawa : du 24 juillet au 4 août 2019 (région de la capitale nationale du Canada)

ComediHa! Fest-Sherbrooke : du 29 août au 1er septembre 2019 (Centre culturel de l’Université de Sherbrooke)

ComediHa! Fest-Rimouski : du 5 au 8 septembre 2019 (Spect’Art)

ComediHa! Fest-Trois-Rivières : du 12 au 15 septembre 2019 (Culture Trois-Rivières)

Note : (entre parenthèses, les diffuseurs locaux associés à ComediHa!)