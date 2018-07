Une 21e saison pour Vince Carter?

Le vétéran de 41 ans, Vince Carter, aurait décidé de disputer une 21e saison dans la NBA en signant un contrat d’un an avec les Hawks d’Atlanta.

C’est ce qu’a rapporté la chaîne ESPN mercredi. L’entente est d’une valeur de 2,4 millions $.

Carter, qui a évolué aux postes d’arrière et d’ailier, apportera ainsi son expérience au sein d’une équipe en pleine reconstruction qui figure parmi les plus jeunes du circuit.

La saison dernière, il a affiché des moyennes de 5,4 points, 1,2 passe décisive et 2,6 rebonds par match. Durant sa carrière, il a compilé un rendement de 17,7 points, 3,3 passes décisives et 4,5 rebonds par match, en plus d’être sélectionné huit fois au sein de l’équipe d’étoiles.

Carter est reconnu comme l’un des joueurs les spectaculaires de l’histoire en raison de ses dunks légendaires. Il avait ainsi joué un rôle central dans la croissance du marché du basketball à Toronto, lorsqu’il a amorcé sa carrière avec les Raptors.