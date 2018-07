Valérie Carpentier ose la couleur la plus populaire de l'été

Valérie Carpentier a dit adieu à ses boucles dorées et adopte désormais l'une des colorations les plus hot de l'été.

Sous les mains expertes du coiffeur Max Gourgues, la chanteuse que l’on a connue à La Voix a teint sa crinière d’un rose doux et légèrement doré, une couleur très prisée par les vedettes et les blogueuses. La coupe et la couleur lui vont à merveille.

Ce n’est pas la première fois que Valérie Carpentier tente le rose: elle avait adopté la perruque couleur «chewing-gum» quand elle se glissait dans la peau de Rosie, son alter ego.

Envie de savoir comment obtenir un blond rosé digne des vedettes? Marcus Villeneuve nous avait dévoilé tous ses secrets pour une crinière «rose gold» parfaite au début de l’été.

