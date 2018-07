Voici où vous pouvez boire le bloody caesar le plus weird du Québec

Les mixologues ne semblent jamais être à court d’imagination!

Le dernier qui gagne la palme d’or de l’originalité est sans aucun doute Alex Vallières, le bartender du restaurant Table de l’hôtel PUR de Québec, avec son César réinventé.

Émilie Nadeau Photographe

Intitulé Cthulhu en l’honneur de la créature de fiction de l’écrivain Howard Phillips Lovecraft, le cocktail a été désigné comme le plus original de la province lors de la finale du meilleur César en ville.

Émilie Nadeau Photographe

Émilie Nadeau Photographe

Le Cthulhu est définitivement surprenant puisqu’il est servi avec un tentacule de pieuvre en décoration. Le cocktail est fait de gin, de tapenade d’olive Kalamata, de tomates séchées, d’anchois et de câpres, d’encre de seiche au Mott’s Clamato, de sauce Worcestershire, de Tabasco et de jus de tomate. Un mélange d’épices italiennes, des flocons de tomates séchées et du sel noir de Chypre décorent le verre en plus du fameux tentacule. Bref, c’est TOUT un drink!

Émilie Nadeau Photographe

Alors, seriez-vous «game» d’y goûter?

Restaurant Table – Hôtel PUR

395 rue Couronne, Québec

