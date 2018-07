TAILLON, Pierrette née Nadon



À Saint-Jérôme, le 23 juillet 2018, à l'âge de 76 ans est décédée Mme Pierrette Nadon, épouse de M. Marcel Taillon.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Annie et Stéphanie; ses petits-enfants Geneviève, Kenny; ses soeurs et leurs conjoints, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances dimanche le 29 juillet de 14h à 17h au complexe funéraire:SAINTE-THÉRÈSE(450) 473-5934Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société canadienne du cancer.