HOULE, Lyse



Le 19 juillet 2018, à l'âge de 74 ans, est décédée madame Lyse Houle.Elle laisse dans le deuil ses enfants Patrick (Catherine) et Stéphanie (Dominic), ses petits-enfants Magalie, Alexy, Nikolas, Samuël, Noémy et Alexandre, sa soeur Louisette et son frère Yvon, ses neveux et nièces ainsi qu'autres parent et amis.La famille recevra vos condoléances au:McMASTERVILLE, QC, J3G 0K5Tél 450 467-4780 www.salondemers.comle samedi 28 juillet 2018 en la salle Jean-Paul Riopelle de 11h à 15h. Une liturgie de la Parole sera ensuite célébrée en la chapelle du complexe.