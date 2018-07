CHEVANELLE, Frank



À Lasalle, le 15 juillet 2018, à l'âge de 73 ans, est décédé M. Frank Chevanelle.Il laisse dans le deuil sa soeur Lise (Chantal Normand), ses frères Jean, Normand (Line Ranger) et Robert (Danielle Guertin); ses neveux et nièces: Nancy, Christopher, Andrew, Catherine, Audrey, Lina, Karelle, Jonathan et Jessika, son grand chum de toujours Michel Mercier ainsi que plusieurs parents et amis.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Lasalle pour leurs bons soins et dévouement.Au lieu de fleurs, des dons en sa mémoire peuvent être faits à l'Association pulmonaire du Québec ou à la Fondation des maladies du coeur.La famille recevra parents et amis au Complexe Urgel Bourgie/Athos du 1275 avenue Dollard à LaSalle,le vendredi 27 juillet 2018 de 14h à 17h et de 18h30 à 20h. Une cérémonie en sa mémoire suivra à la chapelle du complexe.